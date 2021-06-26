مصر .. "فتاة الفستان" تكشف تفاصيل الواقعة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الطالبة المصرية حبيبة طارق التي تدرس بالفرقة الثانية بكلية آداب جامعة طنطا، والمعروفة بـ«فتاة الفستان» والتي تعرضت لواقعة التنمر من مراقبي الامتحانات نهاية العام الدراسي بسبب ارتدائها فستانا.

وكشفت حبيبة طارق، أن المراقبين ظلوا يسخرون منها بسبب الفستان بعد خروجها من لجنة الامتحانات تارة بسبب الفستان وتارة بسبب تركها الحجاب، وفقا للمصري اليوم.

وأضافت أن البداية جاءت من مراقب لجنتها الذي ظل ينظر لها ولفستانها بعد استلامها البطاقة.

وأكدت أن الصدمة الكبرى لها في اثنتين من المراقبات ظلتا تتنمران عليها حول الفستان. وقالت: «وجدتُ مراقبة امتحانات ترافق زميلة لها فور خروجي من لجنة الامتحانات واستوقفتانى واقتربتا مني وسخرتا مني بسبب الفستان».

وتابعت: «ظلت المراقبة تنادي زميلتها تعالي شوفي لابسة ايه، وقالت لي إنت نسيتي تلبسي بنطلونك؟».

الأخطر في واقعة التنمر كما قالت حبيبة أو طالبة الفستان ما قالته المراقبة المتنمرة من توجيه سب وقذف لها ولفتيات الإسكندرية قائلة: «أنت محجبة في البطاقة وتركتي الحجاب وقررتي تبقي قليلة الأدب، لترد زميلة المراقبة المتنمرة هما الإسكندارنية كده أصلًا».

وأوضحت حبيبة: «أنا لابسة فستان تلتين كم وتحت الركبة، بقولها بنطلون ايه اللي ألبسه على الفستان، أنا مش فاهمة إيه اللي عملته.

وحول تأثير واقعة التنمر عليها قالت: «لا أعلم لماذا حدث لي هذا وجعلوني أغادر الكلية مسرعة بعدما جعلوني فرجة للجميع».

ومن جانبه علق الدكتور وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، بأنه لا توجد أي شكوى رسمية وجهت إلى إدارة الكلية من قبل الطالبة في هذا الشأن.

وأضاف أن الجامعة ستفتح تحقيقًا على الفور في الواقعة بصرف النظر عن وجود شكوى رسمية من عدمه، وسيتم الإعلان عن نتائجها للجميع.