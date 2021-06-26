اكتشاف قلعة في تركيا تعود إلى 2800 عام على جبل أرارات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

اكتشف علماء الآثار، في جامعة فان يوزونكو يل التركية، قلعة جديدة يعود عمرها الى 2800 عاماً تم بناؤها على يد الحضارة القديمة الغامضة المعروفة باسم اورارتو، أو "آرارات".

ووفقاً لموقع "غريك ريبورتر" فإن تلك الهياكل المكتشفة تعود إلى زمن مملكة اورارتو القديمة التي تمتد على ما يعرف بأرمينيا وشرق تركيا وشمال غرب إيران اليوم.

وقد اكتشف علماء الآثار الأطلال على جبل يرتفع 8200 قدماً في منطقة غوربينار في مقاطعة فان شرقي تركيا.

وقال قائد الحفريات رأفت شاووش أوغلو في تقرير إنه على الرغم من الاعتقاد بأنها تعود إلى عصر اورارتو، تماماً مثل قلعة "فان" المكتشفة قبلها، إلا أنه تم استخدامها في العصور الوسطى كما رأينا.

وكان أهم ما اكتشف في المكان خزان كبير عمقه حوالي 21 قدماً وقطره 8 اقدام، ومصنوعات خزفية وبقايا جدران مصنوعة من الحجر الجيري والحجر الرملي.

ووفقا الى الموسوعة البريطانية، كانت اورارتو الواقعة جنوب شرق البحر الأسود وجنوب غرب بحر قزوين جزءاً من حضارة قديمة ظهرت لأول مرة على طول بحيرة "فان" في أوائل القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

وكان "الأورارتيون" يتمتعون بقدر كبير من السلطة السياسية في الشرق الأوسط خلال القرنين التاسع والثامن ق.م، لكنهم فقدوا سيطرتهم بعد صراعات مع الإمبراطورية الاشورية.

وقد قال علماء الآثار أنه في وقت ما خلال القرن السابع ق.م.، بدت الحضارة بأكملها، بقلاعها الشاهقة المبينة فوق الجبال وقنوات الري الحجرية والنصب التذكارية، وكأنها تلاشى في الهواء، وقد افترضوا أن هذا بسبب غزو السكوثنيين او السيميريون أو الميديون.

وتعرف حضارة أورارتو بمشاريعها المعمارية الرائعة بما في ذلك قناة الري التي يبلغ طولها حوالي 50 ميلاً والمعابد المزخرفة. وغالباً ما تم تجهيز هذه الهياكل الدينية بنقوش تحترم العادات المحلية: الأسد، على سبيل المثال، كان نموذجا شائعا في اورارتو.

وفي العام الماضي، وعلى أثر ترميم المنحوتات الحجرية لقلعة ايانيس المطلة على بحيرة "فان" والتي تعود إلى 2700 عاماً، افيد أن أفضل المواقع التراثية المحفوظة والمرتبطة بالحضارة الغامضة، وهو معبد هادلي بالقلعة، يحتوي على جدران مزينة بزخارف منقوشة فريدة.

وتتراوح الاكتشافات الحديثة الأخرى المتعلقة باورارتو، من قبر سيدة نبيلة مدفونة بمجوهراتها في قلعة جافوتشيبه في غوبينار، إلى معبد في الهواء الطلق عمره 2800 عاماً في قلعة هاربوت في محافظة ايلازيغ شرقي تركيا.

ونظراً لأن المنطقة غالباً ما تشهد زلازل مدمرة، لم يتبق سوف القليل من آثار مباني اورارتو اليوم، وفقاً لموسوعة تاريخ العالم.

وقد أشار شاووش اوغلو الذي قاد حفريات في قلعة جافوتشيبه، إلى أن الاورارتيين استخدموا تقنية بناء تسمى "الحجارة المقفلة" لحماية تحصيناتهم من الهزات الأرضية، كما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" عام 2019.