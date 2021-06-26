القبض على سارقي مركبات في وضع التشغيل بمكة

المصدر: البيان

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) سعوديين ومقيم من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (18) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت في سرقة المركبات التي يتركها قائدوها في وضع التشغيل أمام المحال التجارية، وجرى إيقافهم واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، وفقا لصحيفة عكاظ.