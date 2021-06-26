اكتشاف حيوان غريب فى المحيط الهادئ

المصدر: دبي - البيان

اكتشف علماء الأحياء البحرية نوعاً جديداً وغريباً من الحيوانات متخفياً في أعماق جنوب المحيط الهادئ قيل إنه حافظ على نفسه منذ بداية العصر الجوراسي، وأطلق عليه اسم «Ophiojura exbodi»، ويملك ثماني زوائد بحجم أربع بوصات غطيت بطبقة غريبة من الصوف مع الأشواك الحادة، حسب ما ذكر موقع اليوم السابع نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حيث قال الخبراء إن المخلوق المكتشف هو حيوان غير مألوف يتبع فصيلة النجميات، ووصفوه بحيوان «تقشعر له الأبدان»، بسبب شكله وعدد أسنانه، ويملك المخلوق المكتشف أغرب فك فموي رصده العلماء مع ثمانية صفوف من الأسنان الحادة جداً، ويتوقع الخبراء أن الحيوان البحري كان متخفياً بعيداً عن الأنظار في جبل أسفل قاع المحيط إلى يومنا هذا.