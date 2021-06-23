ضبط متسول يتقاضى راتباً وأسرته تمتلك مؤسسة و 5 سيارات

المصدر: دبي - البيان

تمكنت وحدة مكافحة التسول في الأردن من ضبط أحد الأشخاص يمارس أعمال التسول في العاصمة عمان، وتحديدا بمنطقة إشارات خلدا، حيث يقوم باستعطاف الأردنيين بحجة ودافع الفقر في أسرته.

وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية بياناً صحافياً، أمس الثلاثاء، قالت فيه إن المتسول تم ضبطه وفق الأصول وبحوزته مبلغ مالي قدرة 30 دينارا.

وأوضحت أنه بعد إجراء دراسة اجتماعية لحالة المتسول والأسرة استنادا إلى قواعد بيانات الوزارة، تبين أن حالته الاجتماعية أعزب من مواليد عام 1982، وأنه يمتلك سيارة نوع هونداي نقل مشترك خصوصي موديل 1999، أما الأسرة فإنها تمتلك مؤسسة فردية قائمة برأس مال ألف دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات) إضافة إلى سيارة نوع فورد موديل 2016 وسيارة نوع هونداي موديل 2000 وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990 وسيارة نوع اسوزو شحن 2001 إضافة إلى راتب ضمان قدره 425 دينارا.

وأشارت الوزارة إلى أن المتسول تمت إحالته إلى المركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني وفق الأصول القانونية المتبعة لهذه الحالات.

وبينت الوزارة أنها مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين في صور وأشكال التسول، كما أكدت على ضرورة عدم تعاطي المواطنين أو تعاطفهم مع المتسولين في مسعى لمكافحة هذه الآفة في المجتمع بالشراكة والتعاون مع المواطن.