مصرية تقتل زوجها السعودي لزواجه بأخرى

المصدر: دبي - البيان

أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها السعودي بواسطة سكين، وذلك بعد اكتشافها لزواجه من أخرى.

وفي التفاصيل شهدت محافظة القليوبية في مصر، جريمة قتل مروعة بعدما تخلصت سيدة من زوجها السعودي بأن طعنته بسلاح أبيض "سكين" في صدره، فأودت بحياته وذلك بعد علمها بزواجه من سيدة أخرى. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكانت إدارة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية في مصر، قد تلقت إخطارًا يفيد بوفاة شخص سعودي الجنسية داخل أحد المستشفيات، وادعاء زوجته إصابته بطعنه سكين أثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.

وبمناظرة جثمان المجني عليه تبين إصابته بجرح طعني بسلاح أبيض بالصدر ووجود شبهة جنائية.

وبسؤال زوجته ادعت أنه أصيب أثناء استعداده لذبح خروف بمنزلهم، وبتضييق الخناق عليها واتهامها بأنها وراء قتله اعترفت بأنها وراء الواقعة.

وأوضحت بأن مشاجرة كبيرة نشبت بينهما يوم الواقعة لقيامه بالزواج عليها، وخلال ذلك طعنته بسكين طعنة غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.