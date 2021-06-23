رسالة مؤثرة من السفير الياباني بالسعودية لوالده بمناسبة "يوم الأب"

المصدر: دبي - البيان

وجه السفير الياباني في المملكة العربية السعودية رسالة مؤثرة إلى والده بمناسبة عيد الأب، يعتذر فيها عن تقصيره في حق والده بسبب ظروف العمل التي تجبره على العيش خارج بلاده.

وقال السفير عبر حسابه بـ "تويتر"، "كان أول أمس عيد الأب… حياتي كدبلوماسي تحتم على أن أكون خارج اليابان فعذرًا يا أبي لعدم الإحسان لك كما يفترض… الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أفعله هو أن أشكرك على كل ما عملت لتجعلني سعيدًا في حياتي… أدعو الله أن يديم عليك الصحة والعافية ويمد من عمرك ويعبد عنك كل مكروه".

ويحتفل جزء كبير من العالم بيوم الأب العالمي في تاريخ 21 يونيو، بينما تحتفل دول أخرى بتاريخ 19 يونيو، فيما تعتبر دول أخرى الثالث من يوم الأحد من شهر يونيو يوما للأب.