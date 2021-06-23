متحف «مونك» يضاهي أعماله بهندسته الفريدة

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

اكتمل بناء متحف مونك في أوسلو حاملاً توقيع استديو «هيريروس» الإسباني على أن يفتتح رسمياً في أواخر أكتوبر المقبل، بواجهته البراقة المنعكسة برفق على الواجهة البحرية لأوسلو في النرويج. وأشار موقع «وول بايبر» إلى أن المتحف الفني المنتظر مصمم ليستضيف كماً هائلاً من أعمال الفنان النرويجي إدوارد مونك. وفي حين ينتصب المبنى العصري القائم في مقاطعة بيورفيكا بحلته الحديثة البهية، فإنه يضيف وجهةً ثقافية أساسية إلى خارطة الهندسة والفن العالميين.

ويشكل المشروع لدى افتتاحه واحداً من المتاحف الأضخم في العالم المخصصة لفنان واحد. مع أكثر من 26.700 عمل ضمن المجموعة و11 غاليري، تضم المؤسسة لأول مرة في تاريخها مساحة كافية لعرض أعمال مونك الفنية بما في ذلك الجداريات العملاقة كتلك التي تحمل عنوان «الشمس» وتعود للعام 1909 وتمتد نحو 8 أمتار. ويرتفع مبنى المتحف 13 طابقاً وقد كسي بالألمنيوم المثقّب نصف الشفاف.