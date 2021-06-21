موضة الشارب المزدوج تجتاح العالم

المصدر: دبي - البيان

انتشرت موضة جديدة وغربية اخيراً والمتمثلة بالشارب المزدوج، التي تزداد شعبيتها حول العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرجال بشاربين، يكون الأول في الموقع المعتاد على الشفة العليا، بينما يأتي الثاني تحت الشفة السفلى.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" انقسمت الآراء حول هذه الموضة، وخصوصا بين النساء، حيث اعتبر فريق منهن "الشارب المزدوج" توجها جديداً يعكس تغييراً في شكل الرجال، وبأنه مثير للإعجاب.



واعتبرت أخريات ما يقوم به الرجال "جنونا"، واصفين "الشارب المزدوج" بأنه يعبّر عن "عقدة نقص" لدى من يتبناها.

وتساءلت فتيات عن المجهود الذي سيبذله الرجال للحفاظ على هذا الشكل الجديد، فيما يتعلق بالكريمات ومستحضرات التجميل والعناية، إلى جانب المبالغ المالية التي ستدفع للحلاق الذي سيحرص على تشذيب شعر الشاربين باستمرار بشكل احترافي.