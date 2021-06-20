بالفيديو.. العثور على جثة طفل مفقود منذ 11 يوماً في السعودية

المصدر: وكالات

تمكنت فرق الدفاع المدني السعودية من العثور على جثة الطفل فارس الذي يبلغ من العمر 7 سنوات و المفقود منذ 11 يوماً، إثر سقوطه في مجرى وادي الحائر بالرياض أثناء نزهة مع أسرته.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أنه تم العثور عصر اليوم "الاحد" على جثة الطفل، بعد جهود مكثفة بذلتها فرق الدفاع المدني منذ فقدانه في الوادي المحاط بحشائش كثيفة.

وأشارت فرق الدفاع المدني إلى أن مواصفات الجثة التي عثر عليها مطابقة بنسبة 90% لمواصفات الطفل فارس، وسيتم اتخاذ الإجراءات واستدعاء الطبيب وتشريح الجثة للتأكد بشكل كامل من هوية صاحبها.