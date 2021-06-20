يحطم الرقم القياسي في تمارين ضغط العضلات بـ 1.5 مليون تمرين

المصدر: دبي – البيان

تمكن أب لثلاثة أولاد بولاية ويسكونسن الأمريكية، أخيراً، من تحطيم الرقم القياسي في عدد تمارين ضغط العضلات "البوش آب،"، مؤدياً التمرين 3 آلاف مرة أثناء تنافسه في الماراثون، ثم محققاً 5 آلاف خلال سباق طوله 31 ميلاً على الملعب، حيث حطم رقماً قياسياً عالمياً سنوياً جديداً محققاً أكثر من 1.5 مليون تمرين ضغط على مدار عام واحد.

ووفقاً لموقع "غوود نيوز" الكندي، انطلق العامل الاجتماعي، نايت كارول، البالغ من العمر 45 عاماً في مهمته في 14 يونيو، وبوظيفة دوام كامل كان إيجاد الوقت يومياً أكبر التحديات أمامه.

وكان عليه أن يجعلها أولوية ونسجها في يومه، أي نسجها في العمل في المنزل وحتى أثناء قيامه بالأعمال المنزلية، وكلما سنحت الفرصة كان يعطيها ما لديه.

في السادس من يونيو أكمل كارول العد التنازلي لهدفه محكماً الرقم القياسي، إلا أنه استمر في التفوق على رصيده مع اقتراب الأسبوع الأخير من سنة المسابقة.

ومن أجل الحصول على رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وإسقاط حامل اللقب الحالي بعد ما يقرب من 32 عاماً، كان يوثق إنجازاته في دفتر التسجيل مع فيديو على طول رحلته الطويلة التي استمرت عاماً.

وعن نجاحه في تحقيق هدفه، قال لشبكة فوكس نيوز: "حدد هدفاً واسعَ وراءه واجعله من تكون وليس شيئاً تفعله. بهذه الطريقة عندما تصبح الأمور صعبة وتلقي الحياة عقبات في طريقك وتقدم لك اعذاراً مناسبة للتوقف، أو تقول إنه صعب للغاية، فإنك ستجد طريقة للتحمل والمثابرة، ذلك أن الفوز بهذه المعارك الصغيرة كل يوم يبني القوة ويشكل منظور المرء عما هو ممكن".