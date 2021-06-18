(فيديو) بعد الحرائق والفيضانات والفئران.. شبكات عنكبوتية تغطي ولاية أسترالية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من ولاية فيكتوريا الأسترالية في الأيام الأخيرة، مقاطع فيديو وصورا لما يشبه "غطاء هائل" من شبكات العنكبوت، التي انتشرت عبر المراعي وعلى جوانب الطرق جنوب شرقي البلاد.

كانت بلدة ترارالغون، الواقعة شرقي ولاية فيكتوريا، إحدى المناطق الأكثر تضررًا نتيجة الفيضانات الأخيرة والطقس الماطر، وهو ما دفع العناكب الحمراء والسوداء إلى تشكيل شبكة من خيوط تسمى الـ"جوسامير".

وأوضح الدكتور كين ووكر، كبير أمناء علم الحشرات في متحف ملبورن، قائلاً إن "عدد العناكب تكون بالملايين خاصة بعد الفيضانات، فهي تتخذ من المناطق المرتفعة مكانًا لها لنصب شبكاتها الحريرية لمسافة شاسعة قد تصل إلى 100 كيلومتر"، وفق ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك".