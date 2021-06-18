مركبة مأهولة تلتحم بمحطة الفضاء الصينية

المصدر: جيوكوان - أ ف ب

التحمت مركبة «شنتشو - 12» المأهولة بعد أكثر من ست ساعات على انطلاقها من الصين، أمس، بالوحدة الأولى في محطة الفضاء الصينية، التي تبنيها بكين في ظل منافسة تكنولوجية محتدمة مع واشنطن.

وهذه أول رحلة مأهولة للصين منذ خمس سنوات تقريباً، ويتوقع أن يبقى رواد الفضاء الثلاثة في هذه المهمة، ثلاثة أشهر في المدار، وهي فترة قياسية للعملاق الآسيوي.

وتأتي هذه المهمة في ظلّ أجواء متوتّرة بين الصين والغرب، ويرتدي نجاحها أهمية بالغة لبكين، التي تستعدّ للاحتفال في الأول من يوليو بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وبعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي أعلنت الوكالة الصينية المكلفة الرحلات المأهولة «نجاح» التحام مركبة «شنتشو - 12» بـ«القصر السماوي» محطة الفضاء الصينية، التي تُبنى لمنافسة محطة الفضاء الدولية.

وقبل ست ساعات على ذلك، أقلع الصاروخ «لونغ مارتش - 2 إف» من منصة في قاعدة جيوكوان الفضائية في صحراء غوبي (شمال غرب الصين) قبل أن يدخل المدار بعد عشر دقائق.