بيع بطاقة "بوكيمون" بحوالي 12 ألف يورو في مزاد فرنسي

المصدر: أ ف ب

بيعت بطاقة "بوكيمون" في مزاد فرنسي بسعر يقرب من 12 ألف يورو، على ما أعلنت الدار المنظمة للحدث الذي حطم رقما قياسيا لمزادات كهذه في فرنسا.

وذكرت دار "إيفوار تروا" للمزادات أن هذا المزاد على مجموعة بطاقات "بوكيمون" و"ماجيك" حقق "إيرادات إجمالية بلغت 85 ألف يورو إثر بيع كامل القطع الـ94" المطروحة، ليسجل بذلك "أفضل نتائج على الإطلاق في مزاد (على هذه القطع) في فرنسا".

وبيعت بطاقة لشخصية تشاريزارد في مقابل 11904 يورو، بعدما كانت التقديرات تتوقع تحقيقها سعرا يراوح بين 2500 يورو و3000.

ويجمع البائع ماكسيم ل. البالغ 33 عاما، بطاقات "ماجيك" و"بوكيمون" منذ كان في سن 11 عاما، بحسب دار "إيفوار تروا". وهو يلعب أيضا بهذه البطاقات التي باتت تشكل للبعض استثمارا حقيقيا في مختلف أنحاء أوروبا.

وقد أقيم أخيرا أول مزاد مخصص حصرا لبطاقات "بوكيمون" في فرنسا، في دار "أوتيل دروو" في باريس.

وكانت القطعة الأبرز في المزاد بطاقة أخرى لشخصية تشاريزارد في حالتها شبه الأصلية من الإصدار الأول في 1999. وبعدما كان سعرها مقدرا بين 10 آلاف و12 ألف يورو، لم تحقق هذه البطاقة سوى 7800 يورو.

وفي 22 فبراير الفائت، بيعت بطاقة أخرى للشخصية عينها من "بوكيمون" في مقابل حوالى 510 آلاف دولار في الولايات المتحدة.

وبعد ربع قرن على إطلاقها من جانب شركة "نينتندو" اليابانية العملاقة، لا تزال شخصيات "بوكيمون" (وهو اسم مركّب من "بوكيت مونسترز" أي "وحوش الجيب") تستقطب أعدادا كبيرة من المعجبين من مختلف الأجيال.

وتُصنف هذه العلامة التجارية التي تضم أيضا ألعاب فيديو ومسلسلات رسوم متحركة، من بين الأكثر ربحية في العالم.