بالفيديو.. إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية

المصدر: أ ف ب

أطلقت الصين اليوم الخميس صاروخاً على متنه ثلاثة روّاد فضاء في أول مهمة مأهولة إلى المحطّة الفضائية التي تبنيها بكين، في خطوة ترتدي أهمية كبيرة في برنامجها الطموح لترسيخ مكانتها كقوة فضائية عالمية.

ووسط غمامة ضخمة من الدخان أقلع الصاروخ "لونغ مارتش -2 إف" من قاعدة إطلاق الصواريخ في صحراء غوبي (شمال غرب الصين) حاملاً ثلاثة روّاد في المركبة الفضائية "شنتشو-12" سوف يقضون ثلاثة أشهر في محطة تيانغونغ، في ما سيشكّل أطول مهمة فضائية مأهولة للصين حتى الآن.