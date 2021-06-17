"الرحلة".. أول فيلم "أنيميشن" سعودي ياباني

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدأ اليوم عرض أول فيلم انميشن سعودي ياباني، بجميع صالات السينما في السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، قطر، العراق، مصر ولبنان.

وفيلم الرسوم المتحركة "الرحلة" بتقنية 4DX، هو أول تعاون سعودي- ياباني.

وتنتمي قصة فيلم "الرحلة إلى "الفانتازيا"، الذي تدور أحداثه المتخيّلة في شبه الجزيرة العربية، حول "أوس" الذي عاش طفولة صعبة، لكن إيمانه بالمعجزات صنع منه بطلاً، يبذل كل ما بوسعه للدفاع عن مدينته ومن يحبهم، فيضطر مع رفاقه لخوض معركةٍ ملحمية.

وسيتوفر باللغتين العربية واليابانية.

الفيلم من إنتاج شركة "مانغا" السعودية، واستوديو "توئي أنيميشن" في اليابان.

وتم العمل على تنفيذه بين الرياض وطوكيو، بجهود فريق تجاوز عدده الـ300 شخص، بإدارة شيزونو كوبون، مخرج سلسلة أفلام "المحقق كونان" الشهيرة، و"جودزيلا"، وتم تدريب كوادر سعودية متخصصة في مجال فن الـ "أنيميشن".

وأعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الترفيه في السعودية، في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن فخره بهذه التجربة، قائلاً: "شباب سعودي يفرح القلب، وكسبوا خبرة في هذا الفن من منبعه في اليابان"، حسبما نقل موقع "أخبار الآن".

وأشار آل الشيخ لتبعية شركة "مانغا" السعودية المنتجة للفيلم، إلى مؤسسة "مسك" الخيرية التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.