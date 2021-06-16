خبيرة تجميل تلقي رضيعة صديقتها من الدور الـ13

المصدر: وكالات

أصدرت محكمة مدينة موسكو حكماً بالذنب في قضية جنائية ضد خبيرة التجميل داريا شافيلكينا البالغة من العمر 31 عاماً من سكان منطقة موسكو، وحكمت عليها المحكمة بالسجن 17 عامًا في مستعمرة إصلاحية تابعة للنظام العام، بعد أن ألقت رضيعة صديقتها من ارتفاع 130 قدماً، من أعلى الطابق الـ 13 في مبنى سكني في موسكو.

وكانت داريا شافيلكينا، تحقد على صديقتها ياروسلافا كوروليوفا، 30 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، لكون لديها زوج محب وحياة أسرية سعيدة.

كانت المتهمة، تعمل في مستحضرات تجميل في كلارنس، حاملًا وقت وقوع الحادث والتقت بصديقتها في منزلها لجمع ملابس الأطفال المستعملة.

وحين ابتعدت الضحية عن ابنتها وهي برفقة المتهمة، أقدمت المتهمة على حمل رضيعة صديقتها وألقت بها من النافذة بدم بارد.

وبحسب التحقيقات الشرطية، لم يكن بين المتهمة وصديقتها أي خلافات قبل وقوع الجريمة المروعة.

وبعد أن ألقت المتهمة برضيعة صديقتها، هرعت أم الرضيعة المكلومة من شقتها السكنية بالدور الـ13 في محاولة لإنقاذ ابنتها، إلا أنها وجدت ابنتها جثة هامدة بعد أن سقطت على سطح صلب كان خارج المبنى السكني.

وأعلن المسعفون وفاة الرضيعة في مكان الحادث، وفي هذه الاثناء كانت أم الرضيعة في حالة من الانهيار العصبي وفي صدمة عميقة.

وقالت المتهمة للشرطة إنها سمعت صوتاً في رأسها يحرضها على إلقاء رضيعة صديقتها لقتلها.