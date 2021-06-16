مصر.. سجن متحرش القطار 15 يوماً على ذمة التحقيقات

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة المصرية بسجن حسن لبيب المتهم بالتحرش بطفل في القطار 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد والتحليل قد رصدت تداولاً واسعاً لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم داخل عربة قطار وهو يرتكب جريمته.

وتلقت النيابة العامة المصرية، بحسب ما ذكر موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري، شكوى من المجلس القومي للطفولة والأمومة، متضمنة بلاغاً قُدِّم لخط نجدة الطفل بشأن الواقعة، فبادرت النيابة بالتحقيقات.

وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد الشخص المتهم وضبطه وعرضه على النيابة العامة، واستجوبته فيما نُسب إليه من اتهام فأنكر في البداية، ثم أقر بصحة صورته الظاهرة في المقطع المتداول.

وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات، وتكليف الشرطة بموالاة البحث لتحديد شخص المجني عليه، وبعد العرض على القاضي الجزئي أمر بمد سجنه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، وجارٍ استئناف بقية إجراءات التحقيق.