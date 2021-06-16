الأردن.. كشف ملابسات جريمة قتل سيدة على يد شقيقها قبل 20 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت القوى الأمنية الأردنية من كشف ملابسات جريمة قتل سيدة حدثت قبل 20 عاماً ولم يبلغ عنها من قبل ذويها الذين ادعو اختفاءها من المنزل ولم يقوموا بالتعميم عنها.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ومنذ أيام وردت معلومات للعاملين في إدارة البحث الجنائي حول اختفاء سيدة منذ 20 عاماً، وأنه تدور شبهات حول حادثة اختفائها، وأنها قد تكون ضحية لجريمة قتل حيث شُكل على الفور فريق تحقيقي خاص من قسم بحث جنائي محافظة الزرقاء لمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول تلك السيدة وظروف اختفائها.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق باشر بجمع المعلومات حول تلك السيدة، حيث لم يظهر وجود أي تعميم عنها لخروجها من المنزل، وبعد التوجه لمنزل شقيقها أكد في بداية الأمر أنها هربت من المنزل قبل 20 عاما ولا يعرفون عنها أية معلومات منذ تلك الفترة.

وبالتوسع بالتحقيق والاستماع لشهادات عدد من الأشخاص وجمع المعلومات، بات لدى المحققين مؤشرات حول تعرضها لجريمة قتل، وقادت التحقيقات لحصر الاشتباه بشقيقها.

وبالتحقيق مع شقيقها اعترف بأنه وقبل 20 عاماً دخل على شقيقته ووجدها قد قامت بضرب نفسها بواسطة أداة راضة وكانت متوفاة، حيث قام بحملها وإحراق جثتها وإلقائها في سيل الزرقاء بعد ذلك.

وتم إبلاغ مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالقضية وإحالة القضية إليه، والذي قرر توقيف شقيقها في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.