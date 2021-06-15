مصر .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب 21 شخصاً بينهم 12 طفلاً بحالة إعياء شديد وقيء بأحد حفلات الزفاف في مصر وتحركت 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قنا العام، في صعيد مصر، لتلقي العلاج اللازم وسط متابعة من إدارة المستشفى، وفقا لموقع صدى البلد.

وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية في محافظة قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة 21 شخصًا بينهم أطفال بحالات تسمم في حفل زفاف، عقب تناولهم وجبة عشاء في فرح بقرية أبنود.

وتماثل عدد كبير من المصابين للشفاء، عقب عمل الإسعافات الأولية اللازمة مع حالات التسمم.