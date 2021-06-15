الصين تستعد لإرسال رواد فضاء لمحطة «تيانغونغ»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بدأ أول طاقم لمحطة فضاء صينية إتمام مرحلة الاستعدادات الأخيرة للانطلاق نهاية الأسبوع إلى محطة الفضاء المعيارية الصينية، ضمن مهمة فضائية مأهولة هي الأولى للصين في خمس سنوات، ومحط اعتزاز لحكومة تستعد للمئوية الأولى لحكم الحزب الشيوعي في الأول من يوليو المقبل.

ولفت موقع «غارديان» إلى أن صاروخ «Long March-2F»، سيحمل ثلاثة رواد فضاء داخل مركبة «شنزو 12» المقرر أن تنطلق من قاعدة شمال غرب الصين في صحراء غوبي، بحسب خبراء مطلعين. وتقضي الخطة أن يمضي الرواد ثلاثة أشهر على متن محطة الفضاء المعيارية الكبيرة الصينية «تيانغونغ» في أطول مهمة فضائية مأهولة للصين تتضمن نشاطات خارج المركبة.

وأشارت وكالة الفضاء الصينية إلى أن الصاروخ تم نقله إلى منصة الإطلاق في مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية الأسبوع الماضي. وتم التخطيط لإطلاق 11 مهمة على مدى أشهر السنة والنصف المقبلة لإتمام بناء «تيانغونغ» في المدار، بما في ذلك وصل ألواح شمسية ووحدة مختبر. وستحمل ثلاث من تلك المهمات رواد فضاء من أجل القيام بمداورة بين أعضاء الطاقم.