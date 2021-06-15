ظاهرة فلكية .. القمر قرب قلب الأسد في الوطن العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيُرصَد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الثلاثاء، وحلول ظلمة الليل، القمر بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن قلب الأسد هو نجم من المرتبة الأولى وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يقع تقريباً على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام الكويكبات النجمية في دائرة البروج، وفقا لصحيفة عاجل.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أن هذا النجم يسمى أيضا (ألف) الأسد كما يدعى (نجم المنجل) فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الاسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه بغض النظر عن موقع الراصد حول العالم، فإن القمر يتحرك دائما باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الارض، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليله، فمثلا يوم غد الأربعاء سيلاحظ أن القمر ابتعد عن نجم قلب الاسد واندفع باتجاه الشرق.