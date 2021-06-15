جزيرة يابانية تقدم خبرة الحياة البدائية

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

يعاني الكثيرون من الإجهاد جراء ضغوطات الحياة اليومية ويرغبون في التخلص منها لدى جزيرة تسوماجاشيما الاستثنائية، الواقعة في إقليم ناجازاكي الياباني.

وهناك الكثير من الجزر غير المأهولة الواقعة على طول السواحل اليابانية وتقع تسوماجاشيما بالأخص قبالة ساحل ناجازاكي. وفي حين أن البشر عاشوا في مرحلة ما على الجزيرة، جرى إعلان أنها غير مأهولة في 2002 ومن حينها تقبع في حالة من الغموض النسبي، رغم أن الأشخاص الذين يصطادون يعاملون الجزيرة على أنها بقعة مميزة جالبة للحظ، بحسب ما ذكره موقع «جابان توداي».

ولا داعي لأن يقلق المخيمون المستقبليون بشأن مدى السلامة على الجزيرة، حيث إن طاقماً متمكناً يدير مناطق التخييم ويراقبونها ويساعدون المخيمين على خوض تجربة الحياة البدائية المعتمدة على الصيد وجلب المياه العذبة من أماكنها.