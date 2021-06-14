القبض على 3 أشخاص في السعودية بتهمة "التفحيط" وتعاطي المخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الجهات الأمنية في السعودية من القبض على 3 مواطنين مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة في الطائف.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الرياض"، أنه تم تحديد هويات المتهمين، موضحاً أنهم 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر.

وذكر أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كانت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بأن المتهمين استقلوا مركبة ومارسوا التفحيط بها، متباهين بتعاطي المخدرات.