مليونير وكبير عائلته .. تفاصيل صادمة عن متحرش القطار في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف قريب لصاحب الفيديو الذي أثار الشارع المصري ويظهر شخصاً يتحرش بطفل من الباعة الجائلين في قطار القاهرة أسوان، تفاصيل مهمة عن المتهم حسن لبيب وشهرته حسن العريض.

وقال خلف أبو راجح، نجل عم المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل قطار «القاهرةـ أسوان» وزوج ابنته، إن المتهم يعمل سمسار عقارات، ولديه عقار يتخطى ثمنه 4 ملايين جنيه، فضلًا عن أراض تتخطى قينتها ملايين الجنيهات، مؤكدًا أنه كبير عائلته، ويحل جميع النزاعات في العائلة والقرى المجاورة، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد راجح أن المتهم متزوج من سيدتين، ولديه 8 أبناء، منهم 5 أولاد، بينهم اثنان يعملان في خارج البلاد، و3 فتيات جميعهن متزوجات، مشيرا إلى أن ابنته سقطت أرضًا، وجرى نقلها للمستشفى على الفور لتلاقي العلاج.

وأشار نجل عم المتهم بالتحرش، إلى أن القرية وجميع أقاربه في صدمة نفسية كبيرة، حيث يبكي أبناؤه الكبار قبل الصغار، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن يفعل والدهم وهو كبير العائلة، مثل هذا الفعل الشنيع.

وأكد زوج ابنة المتهم بالتحرش، أن الزوج كان عائدًا من عرس بمحافظة البحيرة، وعاد إلى المنزل بعد الواقعة، ولم يترك القرية إلا بعد تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجله هو الذي اكتشف الفيديو قائلًا: «كانت صدمة كبيرة أوي لما ابني وراني الفيديو، قالي شوف عمي حسن بيعمل ايه».

وتابع: «إحنا مش مصدقين، ومحدش مصدق اللي حصل لحد الآن، أكيد فيه حاجة غلط».

وأعلنت وزارة الداخلية أمس، القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل قطار «القاهرةـ أسوان» مع أحد الباعة الجائلين، المقطع الذي تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضب ملايين المصريين.