حقيقة مقتل شاب طعناً بيد سيدة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الأمن السعودي حيثيات جريمة طعن قامت بها امرأة ضد شاب في حي الروابي بمدينة جدة.

وأوضح الأمن، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "المدينة"، أن الحادثة وقعت بسبب خلاف عائلي بين مواطنين سعوديين في العقد الرابع من العمر، مشيراً إلى تعرض الشاب لإصابة طفيفة في الرأس على يد المرأة.

وأكد أن المجني عليه بصحة جيدة، لافتاً إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

كان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لامرأة تطعن شاباً أمام صالون حلاقة في حي الروابي بجدة، إذ ظهر الشاب غارقاً في دمائه على الأرض، وادعت السيدة أنها قتلته.