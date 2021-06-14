مصر.. إحالة أوراق 4 متهمين إلى المفتي قتلوا فتاة بحقنة هواء

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت محكمة جنايات بنها في مصر أوراق 4 متهمين بالقتل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، كما قضت على متهمة خامسة بالحبس لمدة سنتين.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين قتلوا المجني عليها "عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها".

وأضافت أنهم أعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات اللازمة وتوجهوا إلى مكان تواجدها واستدرجوها داخل إحدى السيارات، بحسب صحيفة الوطن.

وتابعت المحكمة أن متهما كبل المجني عليها فيما أعطاها آخر "حقنة هواء"، ووضع يده على عنقها وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها "قاصدا من ذلك قتلها وإزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية".

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين "قاموا عقب ذلك بتكبيلها ووضع حجر عليها وألقوا بها في إحدى الترع على النحو المبين في التحقيقات".

ولفتت إلى أن المتهمة الخامسة "علمت بوقوع الجرائم السابقة وأعانت المتهمين على الفرار من القضاء بأن أرسلت رسائل نصية إلى والدة المجني عليها قاصدة من ذلك تضليلها".