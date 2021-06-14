شاهد.. الحسناء الملتحية

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت حرنعام كور من المملكة المتحدة لأول مرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2017 بصفتها صاحبة الرقم القياسي لأصغر أنثى ذات لحية كاملة.

وكانت الحسناء الملتحية تبلغ من العمر 24 عامًا و 282 يومًا عندما تم تأكيد سجلها في 7 سبتمبر 2015.

يذكر أن كور، تعمل عارضة أزياء مستقلة ومتحدثة تحفيزية، تنشر رسالتها عن إيجابية الجسم والقبول.

وعن الأسئلة المحبطة التي عادة ما توجه لها عن شعر لحيتها، قالت كور: أسال على الدوام "لماذا لديك لحية؟ " في بعض الأحيان أريد أن أكون ساخرة، وأجيب بسؤال "حسنًا، لماذا والدك له لحية؟"

وتضيف "أتمنى أن يسألني الناس المزيد من الأسئلة حول التنمية الشخصية، " كيف أضيف قيمة؟ وكيف يمكنني أن أجد هدفي؟".

وغالبًا ما تتعامل حرنعام مع العداء بشكل مباشر من أجل تثقيف المزيد من الناس حول حالتها، وتقول"الكثير من النساء يعانين من الحالة الطبية التي أعاني منها".

تم تشخيص إصابة هارنام بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) عندما كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، وهي حالة يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم، بحسب موقع موسوعة غينيس.