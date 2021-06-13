حاول حرق مريض بعدما كان سبباً في دخوله المستشفى

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

ألقت الشرطة الهندية القبض على شخص بعدما أشعل النار في مريض كان نزيلاً بأحد مستشفيات منطقة ساغار بولاية ماديا براديش في محاولة لقتله داخل المستشفى.



وكان المتهم اعتدى بالضرب في وقت سابق على الرجل نفسه، ما خلّف إصابات خطيرة جعلت الأخير يرقد في المستشفى منذ بضعة أيام، ولكن المتهم قرر أن يباغته في المستشفى ويشعل به النار مستغلاً حالته الصحية وعدم قدرته على المقاومة وبالتالي تأكيد وفاته، ولكن أجهزة الإنذار كانت سبباً في نجاة الضحية، قبل أن يفر الجاني وسط حالة الهرج والمرج التي خلفها الحريق.



وقع الحادث الخميس والتقطته كاميرات المراقبة في المستشفى، ما جعل وجه المتعدي معروفاً وبالتالي سهل إلقاء القبض عليه من قبل شرطة المدينة. وذكر تقرير الشرطة أن الضحية يدعى دامودار كوري يعالج الآن من حروق في كلية بوندلخاند الطبية بمنطقة ساجار وحالته مستقرة.



وتظهر لقطات مصورة المتهم ويدعى ميلان راجاك وهو يتنقل في ردهة المستشفى حاملاً ولاعة، ثم يظهر وهو يتحرك نحو كوري ويضرم فيه النار ويركض المريض المشتعلة فيه النيران نحو المخرج.