القبض على طفل «ذا فويس» المتهم بغرس مفتاح في رأس زميله

المصدر: وكالات

ألقت السلطات الامنية المصرية القبض على متسابق ذا فويس كيدز معاذ عيسى المتهم بغرس مفتاح سيارة في رأس زميله الذي يرقد في المستشفى حالياً في حالة حرجة، إذ وقع الحادث قبل يومين.

وضجت وسائل الإعلام المصرية بالحادثة التي تورط فيها الطفل الشهير، حيث اعتدى "معاذ"، على زميله حسن شريف بغرس مفتاح سيارة في رأس زميله، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، واستدعى ذلك تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته، استمر 12 ساعة لإخراج المفتاح من رأسه.

وقالت شيماء حجازي والدة الطفل الضحية، حسن سريف، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على الطفل عيسى، فجر اليوم "الأحد"، بعد هروبه عقب الواقعة، مضيفة أن النيابة ستستمع لأقواله خلال ساعات.

وذكرت أن حالة ابنها مازالت حرجة حيث يرقد في العناية المركزة بعد إجراء حراجة عاجلة، لإزالة جزء من الآلة الحديدية غرس داخل رأسه أدى لتفتت أجزاء من الجمجمة، فضلا عن معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

يذكر أن عيسى انضم إلى برنامج "ذا فويس كيدز" في عام 2020، وغنى آنذاك أغنية "عيلة تايهة"، ونال إعجاب الحضور.