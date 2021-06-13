الكويت.. ضبط سماعات للغش في الامتحانات

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبط موظفو الجمارك في الكويت، 10 طرود بريدية قادمة من الصين مخبأة فيها "سماعات للغش" بين بضائع شخصية، وذلك بالتزامن مع الاختبارات الثانوية العامة.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر جمركي قوله إن "مفتشي الجمرك الجوي قاموا بضبط الطرود العشرة القادمة من الصين وكانت بطريقها لعشرة مواطنين، وأحيلت إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم".

وبدأ طلاب الثانوية العامة بالكويت، يوم الأربعاء إجراء الاختبارات النهائية حضوريا وفي المدارس.

ويلجأ بعض الطلبة إلى السماعات كوسيلة للغش، وفق اعترافهم وإقرارهم بذلك عقب نهاية الاختبارات في سنوات دراسية سابقة، بالرغم من تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يتم ضبطه متلبسا بإحدى وسائل الغش.