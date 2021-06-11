تفاصيل وفاة عروسين غرقاً في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

وسط أجواء حزينة شيع مئات من أهالي قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، جثامين عروسين وشقيقة العروس، في مشهد جنائزي مهيب، بعد أن تحول حفل زفاف ليلة أمس إلى جنازة، إثر سقوطهم في مصرف زراعي، أثناء عودتهم من مدينة الزقازيق.

وتجمع الأهالي اليوم الجمعة لتوديع العروسين من أمام مسجد القرية، حيث خرج ثلاثة نعوش بعد تصريحات النيابة العامة بدفن الجثث، لعدم وجود شبهة جنائية.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن "الزفة" كانت تضم سيارتين ملاكي، وعددا من الشباب يستقلون "موتوسيكلات".

وأضافت أن مسيرة الزفاف انطلقت من الزقازيق، وحتى القرية وأثناء سيرهم على طريق "بلبيس - الزقازيق"، انقلبت سيارة العروسين داخل المصرف، أمام قرية طحلة بردين.

وحاول ركاب السيارة الخروج منها وفتح أبوابها للقفز، ولكنهم لم يستطيعوا بسبب سرعة السيارة، واستطاع السائق الخروج وتم استخراج طفل.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة خاصة بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع وأسفر عن مصرع العريس والعروس وشقيقتها .