بفستان الفرح والبدلة..استخراج جثمانيّ العروسين الغريقين ليلة زفافهما بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

استخرجت قوات الحماية المدنية والأهالي في مصر جثماني العروسين الغارقين في مصرف قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح مصدر طبي أن الأهالي كان لهم دور كبير في استخراج جثمان العريس محمد السيد عيد، البالغ من العمر 21 عامًا، من مياه المصرف الزراعي، بعد نقل جثماني العروس سالي رضا عبدالرحيم 18 سنة، وشقيقة العريس نورا للمستشفى العام، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

الناجي الوحيد

وكشف المصدر الطبي أن الأطباء يحاولون علاج طفل يبلغ 13 عامًا، يُدعى أحمد حسن، وهو الناجي الوحيد من الحادث، جرى نقله لمستشفى المبرة التأميني بالزقازيق في حال حرجة.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة خاصة بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع وأسفر عن مصرع العريس والعروس وشقيقتها .