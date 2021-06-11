مصرع عروسين خلال الزفاف في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قبل دقائق من وصول عروسين مصريين إلى عش الزوجية محملين بأحلام تكوين أسرة سعيدة، وفي أجواء يسودها الفرح العارم، فجأة تحولت لحظات السعادة إلى حزن عميق، والأمل إلى ألم، فقد انقلبت سيارة العروسين خلال زفافهما بمياه مصرف المشروع بدائرة مركز الزقازيق في دلتا مصر وأسفر الحادث عن مصرع العروسين وشقيقة العروس غرقا بمياه المصرف.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً بانقلاب سيارة خاصة بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع وأسفر عن مصرع العروس وشقيقتها وتم انتشال الجثث بمعرفة الأهالي، فيما يقوم ضباط الإنقاذ النهري بالشرقية بالبحث عن جثة العريس بمياه المصرف، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق.