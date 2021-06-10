وفاة 3 شعراء ليبيين في حادث سير

المصدر: بنغازي - البيان

ودعت ليبيا أمس ثلاثة شعراء شعبيين قضوا أثناء حادث سير الأربعاء.

وعلمت «البيان» أن الشعراء محمد أبوبكر موسى الخطري القذافى وصالح الفرجاني القذافي، وفوزي الفرجاني القذافي من مدينة سرت (شمال وسط)، لقوا حتفهم في حادث سير مروع بطريق سرت ودان بالكيلو متر 70 جنوب المدينة.

ووفق مصادر أمنية فإن الشعراء كانوا يستقلون سيارة من نوع سامسونغ اصطدمت بسيارة من نوع مرسيدس كان يستقلها أربعة أشخاص، توفي أحدهم على عين المكان. ونقل المصابون الثلاثة الى مستشفى ابن سينا بسرت.

ويعتبر الشعراء الثلاثة الراحلون من أبرز شعراء قبيلة القذاذفة بسرت، وهم معروفون في كامل أرجاء ليبيا، ولديهم مشاركات مهمة في المهرجان ووسائل الإعلام والاحتفالات العامة والخاصة.

وكان الشاعر محمد بوبكر موسى القذافي تولى منصب رئيس رابطة الشعراء الشعبين ورابطة الفنانين بسرت وشارك فى جميع دورات مهرجان الشعر الشعبي الذى كان ينظم سنوياً.