مبروك عطية: جملة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال "فزلكة"

المصدر: البيان الإلكتروني

علق الداعية الإسلامي المصري مبروك عطية، على جملة من "يؤتمن على العرض على يسأل عن المال" والتي كتبت فى "قايمة" عروس وانتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى قائلا: الأخ الذى كتب من يؤتمن على العرض هذه فزلكة منه، لأنه بمجرد كتب الكتاب انتقل العرض على الزوج، هي أصبحت عرض الزوج ولا مانع من اجتماع المال مع المحافظة على العرض والكرامة.

وأضاف مبروك عطية، خلال لقاء تلفزيوني: "الحقوق تبدأ بعد الزواج وليست قبل الزواج، وهناك دراسة وبحث وسؤال، لم تحدث في أي عصر من العصور موضوع القايمة، والناس اعتادت على كتابة القايمة، لا يوجد أصل أصيل لكتابة القايمة إلا للحبس،وهي عادة معطلة ليست في كتاب ولا في سنة".