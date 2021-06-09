فتى فلبيني مقيم بأبوظبي يذهل حكام برنامج "أمريكا غوت تالنت"

المصدر: دبي – البيان

يستعد الفتى الفلبيني المقيم في العاصمة أبوظبي، بيتر نتوني روزاليتا، لاحتمال الفوز بالموسم الـ 16 من برنامج المواهب الأمريكي المرموق "أمريكا غوت تالنت"، بعد أن أثار إعجاب الحكام خلال تجربة للإداء في الموسم الجديد.

وقد أدى الفتى البالغ من العمر 10 سنوات، والمعروف بلقب "ولد صغير بصوت عال" أغنيته في الحلقة الأولى من البرنامج في الأول من يونيو، ويمكن مشاهدة أداءه على قناة "إن بي سي" في الولايات المتحدة.

وذكرت مجلة "ذا غلوبال فليبينو" أن أسرة الفتى المولود في عاصمة الإمارات قالت إنه كان يفضل في طفولته مشاهدة الفيديوهات الكارتونية التي تحتوي على مشاهد موسيقية وكان يغني معها برغم أنه لم يكن ينطق الكلمات بشكل واضح بعد. ثم في عمر السادسة، باشر الغناء وفي ذهنه الحصول على ميدالية.

وقد ذكر الفتى أنه سأل العائلة عما إذا كان بإمكانه الانضمام لمسابقة المواهب في مدرسته.

ومن أجل الاستعداد للمناسبة، قامت إحدى عماته بعرض مقطع فيديو لفتى يغني أغنية للمغنية الأمريكية الراحلة، ويتني هيوستن "أعظم حب للجميع". وقد تدربا معاً على الاغنية على الرغم من أنه لم يستطع نطق بعض الكلمات بشكل صحيح، بيد أن صوته كان مميزاً بالفعل، وقد حصل على ميدالية في المركز الثالث من المحاولة الأولى.

وفي تلك الاثناء، جاء مصطلح "ولد صغير بصوت عال" من أولئك الذين شهدوا قدرته على الغناء.

وقبل انضمامه الى المسابقة الدولية شارك في العديد من المسابقات المحلية أولا في دولة الإمارات، حيث انضم إلى المخيم الربيعي لأسبوعين في معهد كادينزا للموسيقى في أبوظبي، وبعد ذلك، تم الاتصال به للانضمام إلى مسابقات للمواهب مع طلاب المعهد الاخرين وقد قام والديه بتسجيله في دروس صوتية.

ثم ما بين 2018 الى 2021، انضم الفتى الى البحث عن المواهب في أبوظبي ودبي ما بين الفصول المدرسية. وشارك في "آلماتي كازاخستان" حيث فاز بالجائزة الكبرى وفي مسابقة عبر الانترنت خلال الوباء.

وعلى الرغم من أنه ينافس دولياً بالفعل، لا يزال فتى يجب الدراسة واللعب وحضور الدروس الصوتية مرتين في الأسبوع خلال عطلة نهاية الاسبوع.