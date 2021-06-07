حقيقة وجود مادة مسرطنة في منتجات جونسون آند جونسون في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية في مصر، أن مبيعات «جونسون آند جونسون» في مصر لم تتأثر، ولم تلجأ الحكومة لمنع أي عقار تنتجه خلال الأعوام الماضية.

وقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة أن وزارة الصحة المصرية أخبرتهم أن بودرة التلك التي تصنعها الشركة وتباع في مصر لا تحتوي على مادة «الأسبستوس»، إذ أنها تُعد من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لن تسمح بمرور هذه المنتجات إلا بعد سحبها وإجراء التحاليل عليها، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضح رئيس الشعبة، أن الوزارة تتحقق من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى مصر من خلال فروعها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات الشركة المتداولة في الأسواق المحلية من خلال سحب العينات وفحصها، ومن تلك المنتجات بودرة أطفال «جونسون آند جونسون»، إذ سحبت عينات من مختلف المستوردين في مختلف مناطق مختلفة ضمن حملات مسح الأسواق الدورية، وأثبتت نتائج التحليل مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية وخلوها من «الأسبستوس»، كما تجري دراسة لسلامة المواد المكوّنة للمنتجات ومتابعة ما يصدر من تحذيرات وقرارات سحب أي منتجات من الهيئات الرقابية الدولية، داعياً المواطنين إلى عدم شراء هذه المنتجات إلا من مصادر موثوق فيها.