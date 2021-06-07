قطعة دجاج بـ 100 ألف دولار

المصدر: دبي - البيان

وصل سعر قطعة دجاج «نجتس» من «ماكدونالدز» في مزاد علني على موقع «إي باي» إلى 100 ألف دولار.

ويعود سبب وصول السعر لهذا المبلغ الخيالي، بشكل ما، إلى أنها تشبه إحدى شخصيات طاقم لعبة «أمونغ أس». وكان الموقع عرض القطعة الأربعاء الماضي بسعر 99 سنتاً، ولم تشهد إقبالاً وقتها، ولكن بعد يومين، عمد أحدهم لتقديم عرض باهظ الثمن، بقيمة 14869.69 دولاراً، وخلال فترة العرض تلك وصل سعرها إلى ما يقارب 100 ألف دولار أمريكي.ووفقاً للبائع، فإنّ صلاحية هذا المنتج الغذائي تبلغ 14 يوماً تقريباً.