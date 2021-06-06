فيديو.. لحظة سقوط ترفع مشاهدات صبي على تيك توك لنحو 8.2 مليون مشاهدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

رفعت السقطة المدوية في فيديو تحدي الركلة الأعلى في التايكوندو ليام أرمسترونغ ابن السنوات الثماني وعضو فرقة "Lake Superior Chippewa" في لاك دو فلامبو الأميركية إلى مستويات هائلة، بعد أن حقق المقطع ما يقارب 8.2 مليون مشاهدة وحوالي 100 ألف تعليق خلال أسبوع واحد على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت آشلي أرمسترونغ، زوجة والد ليام قد شغلت خاصية تسجيل الفيديو لتوثق مراحل التحدي وتريها للعائلة بعد التمارين. وقد علقت على المسألة بالقول: " بينما كنت أسجل قام ابني بركلة مرتفعة بالفعل كي لا يخسر التحدي لكن المدرب رفع الحاجز عالياً جداً فما كان من ليام إلا أن سقط على ظهره لكنه عاد ووقف فوراً وأخذ يضحك".

ولم تنشر آشلي المقطع على الإنترنت إلا بعد موافقة ليام الذي لم يتمكن من تمالك نفسه كلما نظر إلى الفيديو.

وما إن ظهر المقطع على "تيك توك" حتى لفت أنظار "إي إس بي إن"، شبكة التلفزيون الرياضية العالمية، وعلامة "هاوس أوف هايلايتس" الرياضية قبل أن يصبح فيريوسي. وقد قام آلاف المستخدمين بنشر مقاطع فيديو ضاحكة لهم وهم يتابعون فيديو ليام، وغالبيتهم غارقة في الضحك.