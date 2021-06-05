مأساة جديدة..جرحى في حادث قطار بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت عن وقوع عدد من الإصابات إثر حادث وقع بأحد القطارات قرب مدينة أسوان جنوبي مصر.

وذكرت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصدر أن سيارات الإسعاف نقلت 5 مصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية ذكرت في وقعت سابق أن الحادثة وقعت، صباح اليوم، في منطقة تقع في الخط الواصل بين مدينة أسوان والسد العالي.

وذكرت أن الاصطدام وقع بين جرار القطار، وحدة القطار الرئيسية في شد عربات القطار، وقطار متعطل بين محطتي الصداقة والسد العالي.

أدى الحادث أيضا إلى تهشم إحدى عربات القطار، كما خرجت العربة الأخيرة عن السكة الحديدية.

وشددت الهيئة المصرية على انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي وكافة خطوط شبكة السكة الحديد على مستوى مصر.

وأوقفت الهيئة المصرية قائد الجرار ومساعده عن العمل وتم تحويلهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.