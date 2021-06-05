تحف ومجوهرات بمليار جنيه.. صاحب مغارة علي بابا في الزمالك: "أنا ابن باشاوات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، صاحب الشقة السكنية بمنطقة الزمالك والتي عثر بداخلها على كنز من المجوهرات والتحف الأثرية، بأن جميع التحف الموجودة في الشقة هي ملكه الخاص، وتوارثها عن العائلة، وأنه "ابن باشاوات".

وأوضح المستشار بأنه نجل عبدالفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وأنه عضو في مجلس الدولة في أول تشكيل له عام 1941.

وأضاف في بيان أصدره، بأنه ينتمي إلى عائلة عريقة وأن ما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعيتها سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، مؤكدا بأن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، مشيرا إلى ان المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، بالإضافة إلى شراء بعضها من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وكشفت مصادر في واقعة العثور على كنز أثري داخل شقة سكنية بمنطقة الزمالك، أن اللجان التي تم تشكيلها لفحص محتويات الشقة والمضبوطات تمكنت من حصر 400 قطعة أثرية من التحف الفنية وأنتيكات ومشغولات ذهبية تقدر قيمتها بمليار جنيه.

وذكرت المصادر بأنه جارِ حاليا فحص تلك القطع الأثرية وكتابة تقارير بكل قطعه على حدة يتضمن تاريخها الأثري والعصر الذي تعود إليه.

ويذكر أنه أثناء قيام ضباط تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، تنفيذ حكم بالحجز على شقة شخص يدعى كريم أحمد عبدالفتاح، مقيم بمنطقة الزمالك، بناء على حكم صادر لأحد أقاربه لوجود خلافات مالية بينهما، فوجئ ضابط تنفيذ الأحكام بالعثور على كميات كبير من التحف والمصوغات الذهبية والمجوهرات داخل الشقة.