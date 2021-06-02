إطلالات هولوغرامية لنجوم حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا"

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بالصور المجسمة أو الهولوغرام سيطل النجوم والمعجبون في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا".

وسيتمكن المرشحون لنيل الجوائز الذين لن يتمكنوا من الحضور شخصياً جراء قيود "كوفيد 19" أن يلمع نجمهم على السجادة الحمراء بفضل التكنولوجيا الرائعة.

ويحظى المعجبون المحظوظون بعد أن يمنحوا خيار الملابس التي سيرتدونها على السجادة الحمراء بفرصة طرح سؤال مباشر على نجمهم المفضل، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية. وسيعمل على تقديمهم لنجومهم المفضلين الإعلاميان فيك هوب وستايسي دوولي.

على خطى مايكل جاكسون وويتني هيوستن وتوباك شاكور سيحضر النجوم الحفل هذا العام بمن في ذلك جون بوييغا وميكاييل كويل وبول ميسكال.

ويتوقع أن يحظى بالجائزة المخرج البريطاني ستيف ماكوينز لقدراته الإبداعية خلف الكواليس، عن السلسلة الأنثولوجية "سمول آكس" بعد أن تلقت 15 ترشيحاً.

أما بوييغا فتم ترشيحه لأدائه القوي بدور ضابط الشرطة ليوري لوغان.

الدراما الملكية بعنوان "التاج" حصلت هي الأخرى على 10 ترشيحات أما "قد أقضي عليك" لكويل فحاز على ثمانية ترشيحات، ونال العمل الدرامي المقتبس عن رواية سالي رووني "أناس عاديون" سبعة ترشيحات.

واقيم حفل "بافتا" الشهر الفائت متسماً بمزيج من الإطلالات الشخصية والافتراضية. إلا أنه بعد عدة أسابيع فقط سحبت إدارة الحفل الجائزة من الممثل والمخرج نويل كلارك بعد تحقيقات تتعلق بسلوكياته الأخلاقية.