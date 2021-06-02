أول مقاطعة بريطانية تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انضمت مقاطعة اكسفوردشير البريطانية إلى حملة حظر التدخين في الأماكن المفتوحة، حيث من المقرر أن تصبح أول منطقة بريطانية تحظر التدخين تماماً في الهواء الطلق بعد انتهاء إجراءات الإقفال التام.

ووفقاً لصحيفة " مترو" البريطانية، سوف تشهد تلك الخطوة حظر التدخين خارج الحانات والمطاعم والمكاتب، ضمن خطة للمقاطعة لتصبح خالية تماماً من التدخين بحلول عام 2025.

وستشهد أيضا المقاطعة إنشاء مساحات حيث يشعر الناس بـ "القدرة على الاقلاع عن التدخين، حسب خطة مجلس المقاطعة التي وضعها في فبراير العام الماضي قبل بدء الوباء. فإذا نجحت الخطة، ستكون اكسفوردشاير أول مقاطعة في انجلترا حيث 5% فقط وأقل يدخنون السجائر، وستصنف خالية من التدخين.

وسوف يشمل التغيير تقديم النصائح إلى المكاتب بعدم توفير مساحة للموظفين للحصول على استراحة للتدخين، على أن يبدأ العمل له في وقت لاحق من الشهر عند الانتهاء من الاقفال التام. وقد أُعلمت مرافق خدمات الصحة الوطنية العامة أنه يتعين على موظفيها تطبيق سياسات أكثر صرامة، لتشجيع الناس الذين يزورون المستشفيات أو يعلمون فيها بالتخلي عن التدخين.

لكن مجلس المقاطعة لن يضع إطاراً زمنياً صارماً لإنشاء مناطق خالية من التدخين، قائلاً إن التطبيق يعود الى مجالس المناطق الخمس فردياً، وليس هناك الآن أي خطط لفرض الأمر.

قال كبير المسؤولين الطبيين، كريس ويتي، في مؤتمر صحفي إن التدخين سبب رئيسي للوفيات التي يمكن تجنيها في اكسفوردشير، وهو يكلف دافعي الضرائب 120 مليون جنيه استرليني كل عام.

يذكر ان نسبة 12% من السكان يدخنون السجائر في المقاطعة حالياً.