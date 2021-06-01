خردة فضاء تثقب ذراع محطة الفضاء الدولية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ضرر واضح أحدثته خردة فضاء للذراع الروبوتية المتصلة بمحطة الفضاء الدولية، حيث تعرض جزء صغير من الذراع والغطاء الحراري لنظام المناولة عن بُعد لمحطة الفضاء (كندارم 2). وكانت محطة الفضاء الكندية، وفقاً لما أورده منشور مدونة تابع لها، قد لاحظت وجود الضرر للمرة الأولى «أثناء جولة تفقدية روتينية» في 12 مايو الماضي.

وذكر موقع «ديلي ميل» أنه وعلى الرغم من الضرر الحاصل، لا تزال الذراع الروبوتية «تقوم بعملياتها المقررة». وقد أشارت نتائج التحليلات الجارية على أنه بالرغم من التأثير الواقع فإن أداء الذراع لم تتأثر بالضربة.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أنه يتم رصد ما يزيد على 27 ألف قطعة من خردة الفضاء إلى أن عدداً منها لا يلحقه الرصد نظراً لصغر حجمه، لكنه كبير بما يكفي ليهدد الرحلات الفضائية المأهولة والمهمات الروبوتية. يذكر أن 23 ألف قطعة من أصل 27000 تظهر بحجم الكرة وتتحرك بسرعات قد تصل إلى 17.500 متر في الساعة. وكشف تقرير حديث لوكالة الفضاء الأوروبية ملاحظاته بشأن تلك القطع، لافتاً إلى أنها بقايا وقود أو بطاريات منفجرة.