طفل يسبح لمدة ساعة في نهر جارف ليطلب المساعدة لوالده وأخته

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن طفل أمريكي يبلغ من العمر 7 سنوات من السباحة مدة ساعة كاملة بمفرده ليطلب المساعدة لوالده وأخته اللذين جرفهما التيار بعيدا عن القارب الذي كان الثلاثة يستقلونه.

وقال والد الطفل ستيفن بوست لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي، حين استقل قاربا مع طفليه، تشيس (7 أعوام) وأبيغيل (4 أعوام)، في نهر سانت جونز في جاكسونفيل بفلوريدا للسماح لهما بالسباحة.

وأوضح الأب أن التيار كان قويا للغاية لدرجة أنه تسبب في وقوع أبيغيل، التي كانت ترتدي سترة نجاه، من القارب قبل أن تنجرف إلى مسافة بعيدة. وحاول بوست الوصول إلى ابنته في الوقت الذي طلب فيه من تشيس أن يسبح إلى الشاطئ للحصول على مساعدة.

وقال بوست: «أخبرته حينها أنني أحبه جدا لأنني شعرت أننا قد لا نرى بعضنا البعض مرة أخرى. لكن لم يكن لدي خيار آخر. ظلت أبيغيل تبتعد عني وكان لا بد أن أتصرف بشكل سريع».

واستغرق الأمر من تشيس ساعة للوصول إلى الشاطئ، وقال إنه سبح على ظهره لبعض الوقت لتقليل شعوره بالتعب.

وفور وصوله إلى الشاطئ، ركض تشيس إلى أقرب منزل طلباً للمساعدة. واتصل أصحاب المنزل بإدارة جاكسونفيل للحريق والإنقاذ (JFRD) التي قالت إنها وجدت الأب والابنة على مسافة ميلين من القارب.

وأكدت الإدارة أن الأب وطفليه نقلوا إلى المستشفى للتأكد من عدم تعرضهم لأي أضرار وأنهم جميعهم بخير.