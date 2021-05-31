الأمن المصري يقبض على سائح تحرش بفتاة مصرية ونشر فيديو فاضح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على سائح أجنبي تحرش بإحدى الفتيات عقب قيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها ومرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة.

وكان السائح الأجنبي "برازيلي الجنسية" نشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحرش لفظياً ببائعة مصرية بإحدى البازارات السياحية بمحافظة الأقصر. وبعد انتشار الفيديو ومطالبة رواد مواقع التواصل بالقبض عليه، حذف الفيديو ونشر فيديو آخر أبدى أسفه على ما حصل.

وتضمن فيديو التحرش الذي نشره السائح البرازيلي أثناء تواجده في بازار سياحي، وتصويره للتحرش بالبائعة لفظياً مع استغلاله عدم فهمها للغة.

وبحسب الوزراة فقد تم استجواب المتهم وأقر بالواقعة مؤكدا أنه كان يمزح، ولكن الفتاة أكدت أنها لم تعرف أنه قال تلك الألفاظ في الفيديو الذي صوره معها بمحل عملها، وكانت تعتقد أنه يصور فيديو تذكاري عن مصر للاحتفاظ به، خاصة أنها لا تففهم اللغة البرتغالية التي تحدث بها في الفيديو وقال تلك الألفاظ.