واحدة في المليون.. صيد نادر جداً لسمكة "باس" ذهبية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

اصطاد أمريكي سمكة ذهبية وصفت بالنادرة جداً في بحيرة ريفز، وهي عبارة عن خزان يقع في جبال الأوزارك شمال غرب ولاية أركنساس بالولايات المتحدة.

ودرج جوش ردرجرز على الذهاب للصيد هناك مرتين في الأسبوع، لكنه اصطاد السبت الماضي سمكة من نوع "الباس" أو "القاروس" تمتاز بفم كبير، وهذه السمكة كما تبين نادرة للغاية يجري اصطياد مثلها مرة في المليون.

قال جوش لمجلة " نيوزويك" الأميركية إنه تفاجأ عندما لاحظ أن السمكة بطول 16 بوصة تمتاز بلون مثير للحيرة، فاعتقد أن السبب كثرة الوحل في المنطقة، ثم بعد تفحص دقيق للفم والخياشيم ظن أنها مريضة، فقام بأخذ صورة للسمكة وشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يرميها في المياه مجدداً، ولم يفكر في الأمر لمدة ساعة ونصف، إلى أن استغرب ردة فعل الجمهور.

فقد كان صيده مميزاً جداً، وقد تبين أن لون السمكة الذهبي يعود إلى عيب جيني يحدث طبيعياً، ويعرف باسم "الاصفرار" أو "الزانتوكروميا".

احتلت السمكة عناوين الصحف المحلية برغم إعادتها الى المياه، وظهر جوش في غلاف إحدى المجلات، وهو يعتقد أن الشيء العظيم بشأن إعادة السمكة إلى المياه، إمكانية أن يتسنى لشخص آخر المرور بالتجربة نفسها خلال حياة سمكة القاروس تلك.