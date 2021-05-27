مصر .. التشخيص الخاطئ تسبب بإصابة سيدة بالفطر الأسود

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سيدة مصرية تفاصيل إصابة والدتها بمرض الفطر الأسود المميت والأسباب التي أدت إلى تفاقم حالتها الصحية، مؤكدة أن والدتها والتي تبلغ من العمر 69 عاما أصيبت بفيروس كورونا المستجد قبل يومين من شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن والدتها كانت تتبع البروتوكول منزليًا، وكانت تتابع مع طبيب خاص.

وأضافت أن الطبيب الذي كان يعالج والدتها والذي صرف لها بروتوكول العلاج، صرف لها أيضًا جرعة كبيرة من دواء الكورتيزون، وعقب تدهور حالتها الصحية وإصابتها بفقدان البصر حتى أضحت طريحة الفراش بعد فقدانها لقدرتها على الحركة، اضطرت الأسرة إلى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ليتبين لهم أنها مصابة بالفطر الأسود نتيجة لتشخيصها تشخيصا خاطئاً، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضحت أنّها في يوم 24 أبريل فوجئت بوالدتها غير قادرة على فتح عينيها أو الحركة، فاتصلت بالطبيب الذي حضر وأخبرها أنّها شُفيت من كورونا ويجب تقليل العلاج، وأنّ عدم قدرتها على فتح عينيها وعلى الحركة يرجع إلى مرورها بحالة نفسية سيئة.

وأضافت، أنها حرصت على اصطحاب والدتها للمستشفى بعد أن اتضح أن حالتها غير مستقرة، وبمجرد دخولها للعناية المركزة، جاء استشاري الأنف والاذن والحنجرة ليقوم بعملية سحب الفطر من الجيوب الأنفية، وبعد إجراء التحليل للعينة التي سحبها، صرح بخروجها من المستشفى.

وبعد أن ازدادت حالة والدتها سوءا، ذهبت بها للكثير من الأطباء الذين أكدوا لها أنها مصابة بالفطر الأسود، وأن الفطر لازال موجودًا في الأنف ولم يتم سحبه، مشيرة إلى أنهم أخبروها أن نوع من الحقن التي حصلت عليها بعد التشخيص الخطأ تسببت في تحجيم انتشاره المرعب، وأدخل والدتها العمليات فورًا وقام بسحب الفطر بالكامل.