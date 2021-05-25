تزايد عدد النساء المنجبات فوق سن الـ 50 بإنجلترا

المصدر: (دبي ـ البيان)

أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن أعداد اللاتي يؤخرن الأمومة إلى ما بعد منتصف العمر في إنجلترا، في ازدياد، مع إنجاب ما يقرب من 3 نساء فوق سن الـ 50 طفلاً كل أسبوع في البلاد عام 2020.

ويأتي هذا الرقم، في أعقاب مرور أسبوع على إعلان عارضة الأزياء، نعومي كامبل، وعمرها 51 عاماً، أنها أصبحت أماً للمرة الأولى، ويبدو أنها واحدة من عديدات لجأن إلى تأسيس أسرة في سن متأخرة، في وقت يحذر خبراء الخصوبة من أن أجنحة الولادة تحتاج إلى موارد إضافية، إذا استمر عدد الأمهات الأكبر سناً في الازدياد، بسبب المخاطر المتزايدة المرتبطة بالإنجاب، التي تشمل الإجهاض وولادة جنين ميت، وإنجاب أطفال خدج.

وأظهرت أرقام «ديلي ميل»، أن 139 امرأة فوق الخمسين على الأقل، بمن في ذلك 14 فوق سن الـ 55، أنجبن في مستشفيات خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، وهو أعلى رقم في السنوات الخمس الماضية.